Цукерберг приглашен в британский парламент выступить по делу Cambridge Analytica

ТАСС, 20 марта. Комитет британского парламента пригласил главу американской социальной сети Facebook Марка Цукерберга выступить на своем заседании с рассказом о том, как компании Cambridge Analytica удалось получить доступ к личным данным пользователей соцсети, которые были использованы в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту Палаты общин Дамиан Коллинз на своей официальной станице в сети Twitter.

I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI — Damian Collins (@DamianCollins) 20 March 2018

Коллинз разместил на странице фотокопию подписанного его именем официального письма с приглашением к Цукербергу выступить на заседании парламентского комитета. В послании говорится: "После материалов, опубликованных в британской газете The Guardian и The New York Times в последние дни, комитет направляет вам запрос о том, чтобы вы предстали перед нами и дали устные свидетельства".

"Как я говорил в своем заявлении, комитет неоднократно спрашивал [сеть] Facebook о том, как компании получают и сохраняют данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собирались ли эти данные без их разрешения", - говорится далее в письме. "В ваших официальных ответах этот риск постоянно преуменьшался, и вы вводили комитет в заблуждение", - утверждает парламентарий.

В письме не называется напрямую компания Cambridge Analytica. Однако в послании упоминаются опубликованные в последние дни посвященные ей статьи в газетах The Guardian и The New York Times. Согласно этим статьям, британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм, помогающий проанализировать политические предпочтения американских избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

В ответ на эти публикации представители соцсети заявили, что в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году Facebook заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.