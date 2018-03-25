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Опрос: большинство американцев считают, что Facebook не защищает надежно личные данные

Общество
25 марта, 20:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, марта. /ТАСС

51% опрошенных полагает, что компания не защищает должным образом личные данные пользователей своей соцсети, противоположного мнения придерживается 41% респондентов

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© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Более половины американцев полагают, что компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, не соблюдает законы о защите личных данных пользователей. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье итоги опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

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Респондентам был задан вопрос о том, следуют ли, по их мнению, указанным нормам компании Facebook, Google, Amazon, Yahoo!, Apple и Microsoft. Участники исследования, согласно результатам, в наименьшей степени доверяют Facebook. 51% опрошенных полагает, что компания не защищает должным образом личные данные пользователей своей соцсети. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов, не ответили 9%.

Среди остальных компаний наибольшим доверием пользуется Amazon. 66% выразили убежденность в том, что эта компания не нарушает нормы в указанной сфере, не согласились с ними 24%, оставшиеся 10% не ответили. В том, что компания Google надлежащим образом хранит сведения о пользователях, уверены 62% респондентов, полагают иначе 29%. Для Microsoft данное соотношение составило 60% к 28%, для Apple - 53% к 31%, а для Yahoo! - 48% к 37%.

Опрос проводился по сети. В нем приняли участие 2237 жителей США.

Компания Facebook оказалась в центре скандала ранее в этом месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Позже глава Facebook Марк Цукерберг обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Он заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному вопросу.

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