Глава Facebook разместил извинение за утечку данных пользователей в британских газетах

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг принес извинения за утечку личных данных миллионов пользователей, осуществленную с ведома британской компании Cambridge Analytica. Соответствующее его обращение было опубликовано в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer.

"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", - написал Цукерберг.

"Мы уже заблокировали подобные этому приложения от получения ими такого большого объема информации", - продолжил он. "Мы также изучаем каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, прежде чем мы это исправили. Мы думаем, что есть и другие [подобные приложения]. И когда мы их найдем, мы их запретим и уведомим всех пострадавших", - добавил основатель Facebook.

В ночь с пятницы на субботу в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Информацию об этом изначально распространила газета The New York Times со ссылкой на бывших сотрудники компании. Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Cambridge Analytica отрицает свою причастность к неправовым действиям, но при этом 20 марта правление этой компании объявило о приостановке полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.