Цукерберг не нашел связей между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрация Facebook не выявила каких-либо связей между британской фирмой Cambridge Analytica и российской организацией "Агентство интернет-исследований", обвиненной властями США во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил глава социальной сети Марк Цукерберг в интервью журналу Wired, опубликованном в среду.

Данный вопрос был затронут в связи со скандалом вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которой, по данным газеты The New York Times, удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. По словам Цукерберга, сотрудники Facebook пока не обнаружили совпадений между данными, полученными Cambridge Analytica, и информацией, которой якобы оперировало "Агентство интернет-исследований".

Цукерберг заверил, что сотрудники Facebook "тщательно изучили расходы "Агентства интернет-исследований" на рекламу". Он заявил о готовности предоставить властям США всю информацию, касающуюся агентства и Cambridge Analytica. Глава соцсети констатировал, что у властей США и спецпрокурора Роберта Мюллера будет возможность сопоставить эти данные с другими сведениями, "включая, к примеру, переводы средств и то, к чему у нас просто нет доступа".

"Так что я думаю, это, возможно, лучший способ, чтобы выявить наличие связи. И ничего из того, что мы делали до сих пор своими силами, не выявило этой связи", - сообщил Цукерберг.

В феврале аппарат специального прокурора Роберта Мюллера выдвинул официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций, в том числе "Агентства интернет-исследований", в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.