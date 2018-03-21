Пользователь Facebook подала в суд на компанию после скандала с утечкой личных данных

ТАСС, 21 марта. Пользователь социальной сети Facebook Лорин Прайс подала в суд на компанию в связи со скандалом вокруг британской аналитической компании Cambridge Analytica. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее адвоката.

В исковом обвинении, поданном в окружной суд города Сан-Хосе (штат Калифорния), Прайс обвиняет представителей Facebook в халатности и нарушении законодательства Калифорнии о недобросовестной конкуренции. Аналогичный иск женщина подала и против компании Cambridge Analytica. "Наш клиент заметила гигантский скачок [в показах] политической рекламы на своей странице в Facebook во время предвыборной кампании, который она никогда не наблюдала раньше. Тогда она начала что-то подозревать, но сейчас ясно видит, что это была попытка повлиять на ее голос", - рассказал агентству адвокат женщины Джон Янчунис.

По мнению адвоката, иск Прайс должен заинтересовать всех пользователей Facebook, чье право на неприкосновенность частной жизни было нарушено.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Во вторник в федеральный суд Северного округа Калифорнии был подан групповой иск от имени инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook.