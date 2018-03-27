РФПИ рассчитывает, что АФК "Система" вернет кредит через три-четыре месяца

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что АФК "Система" вернет кредит на 40 млрд рублей, предоставленный под залог активов для расчета с "Роснефтью" по мировому соглашению, через три-четыре месяца, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Как вы знаете, мы прокредитовали "Систему", часть средств мы уже получили назад. Все обязательства со стороны "Системы" и других компаний выполняются, и мы считаем, что буквально через три месяца "Система" вернет наше финансирование, большую часть уже вернула", - сказал Дмитриев.

РФПИ и Газпромбанк предоставили АФК "Система" кредит на 40 млрд рублей на срок 180 дней для выплаты по мировому соглашению с "Роснефтью" и подконтрольной ей "Башнефтью". Залогом по кредиту стали 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Кроме того, Сбербанк открыл "Системе" кредитную линию с лимитом 105 млрд рублей сроком на пять лет. Из этой суммы 40 млрд рублей планировалось выбрать на исполнение обязательств по мировому соглашению, остальные средства АФК может при необходимости использовать для рефинансирования кредитных обязательств.