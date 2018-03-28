Абызов: никакие надзорные каникулы не могут применяться к объектам высокого уровня риска

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Никакие надзорные каникулы не могут применяться к объектам высокого уровня риска, необходимо обеспечивать их проверку и освобождать от проверок только те объекты, которые никакой угрозы не несут. Об этом заявил на заседании коллегии Россельхознадзора министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли, по последним данным, не менее 64 человек, опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщал, что проверки по контролю нарушений в ТЦ в 2016 году не проводилось из-за надзорных каникул, поскольку объект относится к малому бизнесу.

"Моя позиция, что к объектам высокого уровня риска никакие надзорные каникулы применяться не могут. Не может определяться характер обеспечения государственной безопасности по форме ведения бизнеса. Если завтра атомная станция у нас станет малым предприятием, мы должны прекратить ее проверку? Это абсолютно невозможно. В первую очередь нам необходимо обеспечивать проверку объектов высокого уровня опасности и освобождать от проверок те объекты, которые никакой угрозы не несут. По отношению к ним пусть действуют надзорные каникулы", - сказал он.

Сокращение проверок

Меры по ограничению административного давления на малый бизнес начали наиболее активно принимать в России во второй половине 2000-х годов. Так, 17 мая 2008 года, вскоре после своей инаугурации, президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности", который запрещал проверять юридические лица органами госконтроля чаще, чем раз в три года (за исключением налоговых проверок). Известность получило требование Дмитрия Медведева о том, "чтобы правоохранительные органы и всякого рода власти перестали "кошмарить" бизнес", высказанное им на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Гагарине Смоленской области 31 июля 2008 года.

С предложением сократить число проверок малого бизнеса неоднократно обращалась общественная организация "Опора России".

4 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть введение надзорных каникул для малого бизнеса. "Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей" - подчеркнул тогда глава государства. Задача по разработке нормативных актов по введению надзорных каникул была поручена правительству РФ.

13 июля 2015 года президент РФ подписал разработанные правительством поправки в законодательство, вводящие надзорные каникулы для малого бизнеса на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Они касаются только неналоговых проверок. Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений.

17 августа 2016 года. правительство РФ приняло постановление "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты". Данный документ регламентирует принципы формирования списков на проверку. В частности, в случае отсутствия пожаров на объекте, его разрешается проверять реже. Однако такие объекты как торговые центры в постановлении в отдельную категорию не вынесены.

В июле 2017 года главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов сообщил, что "МЧС России переходит от системы тотального контроля на партнерские отношения как с бизнесом, так и с населением". По его словам, в 2016 году из сферы госнадзора было выведено более 700 тыс. объектов малого и среднего бизнеса, сокращено число внеплановых проверок.