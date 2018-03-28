Минэнерго: поправки к Газовой директиве ЕС носят дискриминационный и политический характер

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что предложенные Еврокомиссией поправки к Газовой директиве Евросоюза носят дискриминационный и политический характер, сообщил ТАСС представитель министерства.

"Мы уверены, что инициатива носит дискриминационный характер, носит чисто политический характер и противоречит общепринятым нормам в области морского права", - сообщил он.

Юридическая служба Совета ЕС признала, что поправки к Газовой директиве Евросоюза не позволят автоматически подвести под нормы третьего энергопакета газопроводы из третьих стран, и фактически обяжут Еврокомиссию искать соглашения с Россией по "Северному потоку - 2" (Nord Stream - 2). Это следует из полученной ТАСС второй части заключения службы по предложенным Еврокомиссией поправкам в Газовую директиву.

Поправки Еврокомиссии к Газовой директиве должны получить одобрение всех стран сообщества в Совете ЕС прежде, чем вступить в силу.

ЕК в ноябре 2017 года одобрила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они позволяют распространить на "Северный поток - 2" и любые другие морские трубопроводы действие дискриминационного для поставщиков газа Третьего энергопакета ЕС.

Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусматривается детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов. Этот документ, принятый в 2009 году, изначально был направлен на расширение контроля Брюсселя над экспортом российского газа в страны ЕС.