Мэй рассчитывает на постоянное освобождение ЕС от американских пошлин на металлы

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду на то, что Вашингтону и Брюсселю удастся договориться о постоянном освобождении европейских производителей от американских пошлин на металлы. Об этом она заявила в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, говорится в направленном в ТАСС коммюнике премьерской канцелярии.

"Премьер-министр приветствовала временное освобождение от пошлин на сталь и алюминий, объявленное США на прошлой неделе в отношении Европейского союза. Она сказала, что с нетерпением ждет конструктивных переговоров между ЕС и США о том, чтобы сделать это освобождение постоянным", - информировал сотрудник канцелярии, чьи слова приводятся в коммюнике.

Кроме того, в нем отмечается, что во время разговора с главой Белого дома Мэй также поблагодарила Трампа за подписание им закона против конфиденциальности, который упрощает обмен данными пользователей с зарубежными правоохранительными органами и, по мнению Лондона, станет "важным инструментом в расследовании террористических и других преступлений в Великобритании".

Ранее Белый дом объявил о введении импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом из списка был исключен ряд стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.