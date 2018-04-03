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Как платить за коммунальные услуги без посредников

Экономика и бизнес
3 апреля, 12:49 UTC+3

Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим компаниям. ТАСС рассказывает, как поменять процедуру расчетов и есть ли шанс сократить расходы на "коммуналку"

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© Владимир Смирнов/ТАСС

В скором времени потребители смогут заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК). Законопроект, в котором прописаны новые правила, был одобрен Советом Федерации. Теперь остается дождаться только подписи президента Владимира Путина.

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Какие коммунальные услуги можно будет оплачивать напрямую поставщикам услуг?

При оплате коммунальных услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию или ТСЖ, жильцы смогут рассчитаться за холодную и горячую воду, отопление, водоотведение, пояснила ТАСС директор департамента экспертизы ООО "Инвест-аудит" Татьяна Шуклина.

Предполагается, что они будут получать отдельную квитанцию на каждую услугу, оказание которой будет оплачиваться напрямую компании, ее предоставившей.

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Что нужно сделать для оплаты "коммуналки" по-новому?

Есть два варианта перехода на прямые договоры при расчетах за коммунальные услуги.

Во-первых, можно собрать общедомовое собрание собственников, на котором принять решение о переходе на прямые расчеты, уведомить об этом РСО, УК и региональную жилинспекцию. "Не может быть такого в доме, когда одна квартира платит напрямую, а вторая — по-прежнему через управляющую компанию", — говорит замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Во-вторых, переход на оплату коммунальных услуг напрямую РСО может произойти по их требованию. Ресурсники смогут в одностороннем порядке расторгнуть договоры с УК, если долги по оплате их услуг превысят две среднемесячные оплаты.

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Изменятся ли размеры платежей при оплате без УК?

Пока трудно ответить на этот вопрос. Мнения экспертов расходятся.

Татьяна Шуклина считает, что размер платежей не изменится: "Оплата будет производиться по тем же тарифам, которые выставляла управляющая компания в квитанции жильцам".

Если РСО придется выписывать квитанции каждому жильцу, эти затраты могут быть переложены на плечи потребителей, предполагает Евгений Блех. "Скорее всего, так и будет: скорректируют тариф, и потребители будут это все оплачивать", — говорит он.

Кроме того, УК тоже могут увеличить свои тарифы. "Ведь если управляющие компании не смогут контролировать платежи за ЖКУ и не будут выступать в роли посредника, то их деятельность может стать экономически невыгодной, — пояснил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Попов. — Возможно, они будут повышать тарифы на остальные услуги, которые остаются под контролем УК".

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Почему было принято решение изменить процедуру оплаты ЖКУ?

Некоторые управляющие организации, выступающие посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, часть собранных денежных средств за ЖКУ тратили на другие нужды, а не направляли ресурсникам, объяснил ТАСС зампред Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Иванов.

Также некоторые УК использовали денежные средства жильцов с целью личного обогащения руководства этих компаний, иногда собранные суммы просто похищались, говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. В результате образовывалась значительная задолженность за ЖКУ. "Предполагается, что исключение УК из этой цепочки и прямые договоры позволят решить эту проблему", — отметил Иванов. 

Мария Селиванова

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