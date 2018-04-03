Как платить за коммунальные услуги без посредников

Пока трудно ответить на этот вопрос. Мнения экспертов расходятся.

Татьяна Шуклина считает, что размер платежей не изменится: "Оплата будет производиться по тем же тарифам, которые выставляла управляющая компания в квитанции жильцам".

Если РСО придется выписывать квитанции каждому жильцу, эти затраты могут быть переложены на плечи потребителей, предполагает Евгений Блех. "Скорее всего, так и будет: скорректируют тариф, и потребители будут это все оплачивать", — говорит он.

Кроме того, УК тоже могут увеличить свои тарифы. "Ведь если управляющие компании не смогут контролировать платежи за ЖКУ и не будут выступать в роли посредника, то их деятельность может стать экономически невыгодной, — пояснил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Попов. — Возможно, они будут повышать тарифы на остальные услуги, которые остаются под контролем УК".