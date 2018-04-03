Как платить за коммунальные услуги без посредников

В скором времени потребители смогут заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК). Законопроект, в котором прописаны новые правила, был одобрен Советом Федерации. Теперь остается дождаться только подписи президента Владимира Путина.
При оплате коммунальных услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию или ТСЖ, жильцы смогут рассчитаться за холодную и горячую воду, отопление, водоотведение, пояснила ТАСС директор департамента экспертизы ООО "Инвест-аудит" Татьяна Шуклина.
Предполагается, что они будут получать отдельную квитанцию на каждую услугу, оказание которой будет оплачиваться напрямую компании, ее предоставившей.
Есть два варианта перехода на прямые договоры при расчетах за коммунальные услуги.
Во-первых, можно собрать общедомовое собрание собственников, на котором принять решение о переходе на прямые расчеты, уведомить об этом РСО, УК и региональную жилинспекцию. "Не может быть такого в доме, когда одна квартира платит напрямую, а вторая — по-прежнему через управляющую компанию", — говорит замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
Во-вторых, переход на оплату коммунальных услуг напрямую РСО может произойти по их требованию. Ресурсники смогут в одностороннем порядке расторгнуть договоры с УК, если долги по оплате их услуг превысят две среднемесячные оплаты.
Пока трудно ответить на этот вопрос. Мнения экспертов расходятся.
Татьяна Шуклина считает, что размер платежей не изменится: "Оплата будет производиться по тем же тарифам, которые выставляла управляющая компания в квитанции жильцам".
Если РСО придется выписывать квитанции каждому жильцу, эти затраты могут быть переложены на плечи потребителей, предполагает Евгений Блех. "Скорее всего, так и будет: скорректируют тариф, и потребители будут это все оплачивать", — говорит он.
Кроме того, УК тоже могут увеличить свои тарифы. "Ведь если управляющие компании не смогут контролировать платежи за ЖКУ и не будут выступать в роли посредника, то их деятельность может стать экономически невыгодной, — пояснил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Попов. — Возможно, они будут повышать тарифы на остальные услуги, которые остаются под контролем УК".
Некоторые управляющие организации, выступающие посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, часть собранных денежных средств за ЖКУ тратили на другие нужды, а не направляли ресурсникам, объяснил ТАСС зампред Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Иванов.
Также некоторые УК использовали денежные средства жильцов с целью личного обогащения руководства этих компаний, иногда собранные суммы просто похищались, говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. В результате образовывалась значительная задолженность за ЖКУ. "Предполагается, что исключение УК из этой цепочки и прямые договоры позволят решить эту проблему", — отметил Иванов.
Мария Селиванова