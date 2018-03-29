Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года представят проект Каспийского хаба

Экономика и бизнес
29 марта, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Концепция, в частности, предполагает создание нового порта в незамерзающей акватории Каспия близ города Каспийска

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект Каспийского траснпортно-логистического комплекса представят на объединенном стенде Министерства по делам Северного Кавказа, Корпорации развития Северного Кавказа и компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) на Петербургском международном инвестиционном форуме (ПМЭФ) в мае 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба КСК.

Смотрите также

Инвестплощадка в Каспийске готова на 90%

Власти Дагестана построят судоремонтный завод в Каспийске

Инвестплощадка в Каспийске может стать частью территории опережающего развития

"В качестве ключевого проекта, который наиболее детально будет представлен на площадке ПМЭФ-2018, был определен Каспийский транспортно-логистический комплекс", - говорится в сообщении по итогам совещания в Минкавказе.

Также по итогам совещания обозначили основные пункты деловой программы делегации министерства. Рассматривается возможность проведения круглого стола на тему "Каспийский регион - потенциал развития международного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". К участию в нем предполагается пригласить представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.

Концепция развития транспортно-логистического кластера в Каспийском бассейне предусматривает строительство морского пассажирского терминала с пунктом пропуска в махачкалинском порту, в порту Астрахани предусмотрено возведение морского пассажирского терминала с пунктом пропуска "Астрахань", сохранение и развитие портовой деятельности с использованием судов класса "река - море", поддержка развития судостроения.

В порту Оля в Астраханской области предполагается строительство контейнерного терминала для обслуживания перспективного грузопотока на базе малотоннажных судов и развитие терминала навалочных грузов в случае перспективного грузооборота по коксующемуся углю малотоннажных судов. В городе Дербенте, согласно концепции, построят пассажирский причал и морской пассажирский терминал для развития внутреннего и международного круизного туризма на Каспии. Кроме того, в незамерзающей акватории Каспия близ города Каспийска создадут новый порт.

Петербургский международный инвестиционный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране
7
Россельхознадзор запрещает ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама