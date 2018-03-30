ФАС получила ходатайство JTI о покупке "Донского табака"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство Japan Tobacco Inc. (JTI) о покупке "Донского табака". Экономическая концентрация в табачной сфере крайне высока, поэтому ФАС внимательно отнесется к сделке. Об этом ТАСС сообщил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

"Мы внимательно изучим эту сделку. Максимальный срок рассмотрения ходатайства может достигать 3 месяца, после чего антимонопольный орган принимает одно из трех решений, установленных Законом о защите конкуренции. Экономическая концентрация в табачной сфере крайне высока, "Донской табак" - российская компания, которая занимает значительную долю рынка, и как показывают наши исследования, эта доля росла каждый год", - сказал он.

Мишеловин напомнил, что табачная отрасль развивается в условиях жесткого контроля со стороны государства. "Количество игроков на рынке счетное и мы понимаем, что в таких условиях выживают сильнейшие, в этом случае - глобальные транснациональные компании. Поэтому мы изучим представленные документы очень внимательно и примем взвешенное решение в установленный законом срок", - добавил он.

О сделке

Один из мировых лидеров по производству сигарет Japan Tobacco Inc. объявил 16 марта 2018 года о покупке ростовской компании "Донской табак" за $1,6 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта к началу третьего квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.

JTI является лидером российского рынка и занимает 33,2-процентную долю. Доля "Донского табака" - 6,7%, подсчитали в компании. Конкуренты JTI - Philip Morris (PMI) и British American Tobacco (BAT) - занимают 27,1% и 22,5% рынка соответственно.

О компаниях

Japan Tobacco Inc. - японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована. Контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит министерству финансов Японии. Продукция JTI продается в 120 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I", "Тройка" и др. На конец 2016 года общий объем прямых инвестиций компании в экономику России составлял $1,9 млрд.

Компания "Донской табак" - головное предприятие табачного бизнес-комплекса "Группы Агроком". Компания основана в 1857 году. Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове-на-Дону. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий. Мощность предприятия - 45 млрд сигарет год. Компания поставляет продукцию в 31 страну.