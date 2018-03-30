"Роснефть" продолжит геологоразведку на шельфе в Арктике и после выхода ExxonMobil из СП

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Роснефть" продолжит геологоразведочные работы на арктическом шельфе и после выхода американской ExxonMobil из совместных предприятий с российской компанией. Об этом журналистам сказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Арктические лицензии остаются у "Роснефти", вы знаете, у нас по законодательству в любом случае две компании имеют право работать здесь. Компания и дальше планирует проводить работы", - заметил Донской.

Он добавил, что считает необходимым дальнейшее принятие законодательных инициатив, в том числе об увеличении коэффициентов к вычетам затрат на геологоразведку.

Ранее в ежегодном отчете, который был направлен американской компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), говорилось, что ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 г. намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти.

Компания приняла решение о выходе из совместных проектов с "Роснефтью" в конце 2017 г. после того, как во второй половине 2017 г. США законодательно закрепили и расширили санкции против России.

В документе отмечается, что в 2013 г. и 2014 г. Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки. В частности, в этот период были достигнуты договоренности о совместной работе на шельфе Карского моря, Чукотского моря, моря Лаптевых, Черного моря. Из отчета не следует, что компания намерена выйти из иных совместных с "Роснефтью" проектов, соглашения по которым были заключены прежде обозначенных сроков.

В июле 2017 г. стало известно, что Министерство финансов США начислило ExxonMobil штраф в размере 2 млн долларов под предлогом нарушения введенных ранее Вашингтоном антироссийских санкций. Руководство компании тогда выразило несогласие с данным решением и заявляло о намерении его оспорить.