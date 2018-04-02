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Врио главы Приморья просит кабмин отсрочить повышение утилизационного сбора на авто

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что с аналогичной просьбой обратились депутаты законодательного собрания Приморья

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в правительство РФ с просьбой об отсрочке введения повышенного утилизационного сбора на автомобили, чтобы жители региона успели адаптироваться и оценить свои риски, сообщает в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Учитывая то, что утилизационный сбор взимается, в том числе и при таможенном оформлении, повышение его размера приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые в край автомобили. Незначительный временной промежуток между принятием изменений и их вступлением в силу не дал возможности жителям края адаптироваться к новым размерам сбора и оценить риски в отношении ранее заключенных договоров на ввоз автомобилей", - приводит пресс-служба администрации слова Тарасенко.

Согласно постановлению правительства РФ от 19 марта 2018 года, с 1 апреля ставки утилизационного сбора по некоторым наиболее востребованным видам автомобилей (с объемом двигателя от 1 тыс. до 3 тыс. куб. см - прим. ТАСС) должны быть увеличены от 50% до 90%. Вопрос повышения почти в два раза утилизационного сбора на "малолитражки" с 1 апреля вызвал общественный резонанс в Приморье, поскольку преобладающее число машин в крае - импортные, а "японки" с объемом двигателя от литра до двух - самые популярные у местного населения.

Ранее сообщалось, что с аналогичной просьбой - отложить введение повышенного утилизационного сбора с апреля на сентябрь обратились к правительству РФ депутаты законодательного собрания Приморья. Глава комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян отметил, что это приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
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