Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приморские депутаты просят правительство перенести повышение утильсбора на автомобили

Экономика и бизнес
28 марта, 8:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

В обращении отмечается, что тема импортных пошлин на машины, утилизационных и экологических сборов всегда была чувствительной для региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Депутаты законодательного собрания Приморского края обратились к правительству РФ с просьбой перенести срок введения повышенного утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь. Обращение в адрес председателя правительства было принято в среду, в нем отмечается, что тема импортных пошлин на автомобили, утилизационных и экологических сборов всегда была особенно чувствительной для Приморья.

Согласно постановлению правительства РФ от 19 марта 2018 года № 300, с 1 апреля ставки утилизационного сбора по некоторым наиболее востребованным видам автомобилей (с объемом двигателя от 1 тыс. до 3 тыс. куб. см - прим. ТАСС) должны быть увеличены от 50% до 90%.

"Такое значительное увеличение утилизационного сбора и введение его в сжатые сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили до вступления в силу постановления правительства, оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, это приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае. В целях защиты интересов жителей Приморского края комитет предлагает обратиться в правительство с просьбой перенести срок введения увеличения утилизационного сбора с 1 апреля на 1 сентября 2018 года", - зачитал обращение на сессии заксобрания глава комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
2
МЧС положительно оценивает работу пожарных и спасателей при тушении пожара в ТЦ в Кемерове
3
СМИ: назван самый дешевый город для отдыха в Европе
4
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама