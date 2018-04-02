США готовят список дополнительных пошлин на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе представит список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные импортные пошлины, сообщает Reuters.

Предполагается, что новые пошлины будут введены в отношении номенклатур, импорт которых в США составляет $50-60 млрд в год. В первую очередь под санкции попадет продукция высокотехнологичных отраслей, развитие которых предусмотрено стратегией модернизации промышленности КНР "Сделано в Китае 2025".

Стратегия определяет 10 отраслей приоритетного развития с целью импортозамещения: передовые информационные технологии, робототехника, авиация, судостроение и морская техника, разработка и производство современного железнодорожного оборудования, транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующего оборудования, сельскохозяйственной техники, фармацевтических препаратов и передовых материалов.

Санкции призваны заставить Китай отказаться от политики принуждения американских компаний к несоответствующей их интересам передаче Китаю интеллектуальной собственности.

Согласно отчету, подготовленному Торговым представительством США в обоснование необходимости введения пошлин, Китай систематически нарушает права интеллектуальной собственности американских компаний, вводя дополнительные требования для создания совместных предприятий и несправедливые правила лицензирования технологий, а также через покупку американских технологических компаний за счет государственных средств и прямую кражу.

В отчете отмечается, что "приобретение иностранных технологий всевозможными способами и средствами является одной из важнейших целей стратегии "Сделано в Китае 2025", так как Китай по-прежнему отстает в развитии многих определенных приоритетными отраслей".

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявлял, что сохранение технологического преимущества является гарантом "будущего экономики США".

Китай не согласен с обвинениями и угрожает введением адекватных контрсанкций - например, пошлин на поставки из США соевых бобов, самолетов и продукции тяжелого машиностроения.

Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.