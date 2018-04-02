Бизнесмены Магомедовы не обращались к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы не обращались к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов, сообщил на своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Что касается ареста Магомедовых, мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест. Что касается существа предъявленных претензий, то мы не получали от Магомедовых обращения, не знаем материалов дела, не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение - будем заниматься", - написал Титов.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Их подозревают в хищении и организации преступного сообщества. Ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма", основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и др.

Кроме того, через через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.