Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бизнесмены Магомедовы не обращались к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:17 UTC+3

Борис Титов выступил против ареста предпринимателей на стадии следствия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы не обращались к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов, сообщил на своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Смотрите также
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

"Что касается ареста Магомедовых, мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест. Что касается существа предъявленных претензий, то мы не получали от Магомедовых обращения, не знаем материалов дела, не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение - будем заниматься", - написал Титов.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Их подозревают в хищении и организации преступного сообщества. Ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма", основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и др.

Кроме того, через через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
3
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости