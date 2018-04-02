Суд рассмотрит иск "Российского капитала" к дочкам "Суммы" на 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям "Стройновация" и "Глобалэлектросервис". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу", - говорится в резолютивной части определения о принятии искового заявления к производству.

Истец требует взыскать с компаний солидарно 3,1 млрд рублей, исковые требования включают также комиссии за платеж по гарантии по требованию бенефициара в размере более 4 млн рублей, отмечено судебном документе. Проведение предварительного судебного заседания назначено на 3 мая, указано в определении суда.

Компании "Стройновация" и "Глобалэлектросервис" входят в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, ранее сообщал ТАСС.

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Банк "Российский капитал" принадлежит единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования).