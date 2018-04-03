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В YouTube заявили об устранении неполадки в работе сервиса

Экономика и бизнес
3 апреля, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее пользователи жаловались на появление надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал

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ТАСС, 3 апреля. Работа видеосервиса YouTube была возобновлена во вторник после устранения неполадки, о которой ранее сообщал ряд пользователей по всему миру.

"Спасибо вам за терпение, "ошибка 500" в настоящее время устранена!" - говорится в заявлении YouTube, размещенном в Twitter.

Ранее на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи с Украины, из России, Белоруссии, США, Канады, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции жаловались на появление надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал.

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