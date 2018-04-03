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Система tax free заработает в городах проведения ЧМ-2018 с 10 апреля

Экономика и бизнес
3 апреля, 10:21 дата обновления: 3 апреля, 11:03 UTC+3

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов надеется, что система будет работать по всей стране к концу 2018 года

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Система заработает в ряде городов, где будет проходить Чемпионат мира по футболу, с 10 апреля, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на пресс-конференции в ТАСС.

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Система tax free. Досье

Ранее источник сообщал ТАСС, что tax free с 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих ЧМ-2018.

"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат (часть суммы) НДС", - сказал Евтухов. Евтухов рассчитывает на запуск системы tax free по всей стране к концу 2018 года. "Надеюсь, к концу года развернемся по всей России", - заявил он. "Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России".

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