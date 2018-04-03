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Китай готов дать жесткий отпор США в торговых войнах

Экономика и бизнес
3 апреля, 12:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, апреля. /ТАСС

Как считает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, переговоры с США по торговым вопросам должны сопровождаться обоюдными уступками

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ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Китай не желает торговых войн, однако действия Соединенных Штатов вынуждают его быть готовым к последовательным жестким ответным мерам. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Мы не желаем торговых войн, но и не боимся их. И если кто-то действительно желает нанести [по нам] удар, и для этой цели даже явился к нам на порог, мы ему жестко ответим и будем проявлять такую позицию до самого конца", - подчеркнул дипломат.

По его словам, переговоры с США по торговым вопросам должны сопровождаться обоюдными уступками. "Мы надеемся, что американская сторона проявит здравомыслие и прислушается к мнению представителей широкой общественности, что Соединенные Штаты откажутся от одностороннего мышления времен холодной войны и протекционистских мер", - резюмировал Гэн Шуан.

Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

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