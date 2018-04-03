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"Транснефть" приостановила переговоры с "Суммой" по увеличению доли в НМТП

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:45 UTC+3

При этом компания уточнила, что сохраняет интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила переговоры с "Суммой" о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), но сохраняет интерес к увеличению доли. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

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"В связи с последними событиями "Транснефть" приостановила переговоры с группой "Сумма". При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта. На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации "Транснефть" вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства", - сказал он.

Относительно распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в $1,8 млрд, Демин заявил, что "эта цифра родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки".

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей.

Все трое отказались признать свою вину.

Совет директоров "Транснефти" 19 марта поручил завершить переговоры с группой "Сумма" по покупке доли в Новороссийском морском торговом порту. В повестку дня заседания были включены вопросы о расширении деятельности "Транснефти" в НМТП и одобрении сделки на сумму свыше 100 млрд рублей. Глава "Транснефти" Николай Токарев 1 марта сообщал ТАСС, что "Транснефть" планирует закрыть сделку по выкупу доли группы "Сумма" в НМТП через один-полтора месяца.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры "Транснефти" о получении контроля над НМТП. "Транснефть" получила разрешение на приобретение 50% голосующих акций компании Omirico Limited, сообщалось в материалах ФАС.

В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат "Транснефти" и группе "Сумма" Зиявудина Магомедова. Отдельно "Транснефть" через "дочку" ("Транснефть-Сервис") контролирует еще 10,5%, "Сумма" - 2,75%, еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД. Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

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