"Атомэнергомаш" изготовит оборудование для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш" - изготовит оборудование для первой атомной станции в Турции - АЭС "Аккую". Об этом говорится в сообщении "Атомэнергомаша".

Предприятиями холдинга будут изготовлены корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и трубопроводы, системы контроля и управления реакторной установкой, другое оборудование и системы.

Основное оборудование паротурбинной установки изготовят ООО "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона АО "Атомэнергомаш" и General Electric) совместно с Alstom Power Systems (принадлежит General Electric).

"Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для всех четырех блоков станции "Аккую".

Строительство самой станции началось 3 апреля. Старт строительству дали президенты России и Турции.

Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС "Аккую" отметил, что в строительстве будут принимать участие и турецкие компании. Существенную часть заказов на изготовление оборудования Росатом будет размещать в Турции. Соответствующее желание, по словам Лихачева, выразили более 300 турецких компаний.

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.