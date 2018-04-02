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АЭС "Аккую". Досье

Биографии и справки
2 апреля, 16:20 UTC+3

3 апреля года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции

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© EPA/ANIL BAGRIYANIK/ANADOLU AGENCY

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции "Аккую". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой АЭС.

Предыстория

Турция заявляла о планах развития атомной энергетики еще в начале 1970-х. В 1974-1976 годах советские специалисты исследовали площадку под строительство АЭС близ г. Аккую на побережье Средиземного моря в турецкой провинции Мерсин. В 1976 г. турецкие надзорные органы выдали лицензию на строительство станции в этом районе, однако реализация проекта неоднократно переносилась из-за финансовых проблем и протестов экологов.

В 2000-е правительство Турции, не имеющей собственных углеводородных ресурсов (импортирует свыше 90% газа и нефти) и вынужденная закупать 72% потребляемой энергии, сделало ставку на развитие атомной энергетике. Тендер на строительство первой турецкой атомной электростанции был объявлен в марте 2008 года. Однако в ноябре 2009 года он был отменен. Тогда же Турция предложила России провести двусторонние переговоры о возведении АЭС.

Соглашение 2010 года

Российско-турецкое межправительственное соглашение о сооружении и эксплуатации станции было подписано 12 мая 2010 года. Турция ратифицировала его 21 июля 2010 года, Россия - 13 декабря 2010 года. Документ предусматривает сооружение четырех энергоблоков (реакторы ВВЭР-1200) мощностью 1,2 ГВт каждый по российской технологии "АЭС-2006" (проект нового поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующими самым высоким стандартам безопасности). Общая стоимость проекта оценивается в $22 млрд.

В соответствии с соглашением, он реализуется по модели "строй-владей-эксплуатируй" (Build-Own-Operate), которая до сих пор не использовалась при строительстве атомных электростанций. Российская сторона обеспечивает финансирование, проектирование, строительство, обслуживание и эксплуатацию АЭС, а турецкая гарантирует закупку электроэнергии. По мнению экспертов, для Турции эта схема решает проблемы дефицита финансирования и недостатка опыта эксплуатации подобных объектов.

Турция гарантирует покупку части произведенной на АЭС электроэнергии в течение первых 15 лет эксплуатации по фиксированной цене $0,12 за один кВт-ч. По этой цене Турецкая государственная энергетическая компания (TETAS) должна закупать 70% электроэнергии с первого и второго блоков и 30% с третьего и четвертого блоков с даты начала коммерческой эксплуатации каждого из них. Остальную электроэнергию проектная компания будет реализовывать на рынке.

Соглашение также предусматривает максимальное участие турецких компаний в строительных и монтажных работах, а также привлечение турецких специалистов к участию в эксплуатации АЭС. Для этого турецкие студенты уже начали обучение в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве и в Санкт-Петербургском политехническом университете. После получения дипломов и прохождения практики в учебно-технических центрах "Росатома" они войдут в состав эксплуатационного персонала АЭС "Аккую". Общая численность сотрудников АЭС превысит тысячу человек, 50% из них будут специалисты из России, 50% - из Турции.

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году, последующие - к 2024, 2025 и 2026 годам.

Ожидается, что станция будет вырабатывать электроэнергию в течение 60 лет и обеспечит около 6% общего уровня энергопотребления в стране.

Участники проекта

Генеральный заказчик и инвестор проекта - АО "Аккую нуклеар" (Akkuyu Nuclear), генеральный проектировщик станции - ОАО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик строительства - АО "Атомстройэкспорт", технический заказчик - ОАО "Концерн Росэнергоатом". Консультант по вопросам лицензирования - ООО "ИнтерРАО-УорлиПарсонс". Научный руководитель проекта - ФГУ НИЦ "Курчатовский институт".

АО "Аккую нуклеар"

АО "Аккую нуклеар" была зарегистрирована в декабре 2010 года. Свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям "Росатома" (74,915% - АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% - АО "Концерн Росэнергоатом", 2,267% - ЗАО "Атомстройэкспорт", по 0,025% - АО "Атомтехэнерго" и АО "Атомэнергоремонт"), еще 0,82% - ОАО "Интер РАО". В соответствии с соглашением 2010 года. иностранные инвесторы могут приобрести до 49% в акционерном капитале компании.

Согласно принципу Build-Own-Operate, АО "Аккую нуклеар", как генеральный заказчик и инвестор, будет владеть построенной атомной станцией, включая выработанную электроэнергию.

Подготовительные работы

Полномасштабные инженерные изыскания на площадке начались 26 мая 2011 года. В 2013-2015 годах продолжалась подготовка лицензий и разрешительных документов проекта, а также отчета по оценке воздействия АЭС на окружающую среду. Министерством окружающей среды Турции одобрило его 1 декабря 2014 года.

14 апреля 2015 года началось строительство гидротехнических сооружений АЭС (предназначены для водоснабжения станции и охлаждения морской водой систем безопасности энергоблоков). Тендер на проведение этих работ выиграла турецкая компания Cengiz Insaat.

На фоне кризиса российско-турецких отношений, возникшего после инцидента с российским СУ-24, сбитым 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС, проект был фактически заморожен. В декабре 2016 года, после нормализации отношений, Анкара пошла на изменение ряда законов для ускорения его реализации.

В октябре 2017 года "Росатому" была выдана ограниченная лицензия, в соответствии с которой 10 декабря 2017 года госкорпорация приступила к строительству первоочередных неатомных объектов, необходимых для возведения энергоблоков.

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