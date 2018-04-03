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АФК "Система" может снизить долг на четверть к концу 2018 года

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В частности, "Система" будет стремиться уменьшить долг с почти 227 млрд рублей до 160-190 млрд

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. АФК "Система" планирует снизить сильно возросший из-за выплат по мировому соглашению с "Роснефтью" долг на 16-30% к концу 2018 года по сравнению с уровнем конца 2017 года.

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Как рассказал в ходе телефонной конференции для инвесторов президент корпорации Андрей Дубовсков, "Система" будет стремиться уменьшить долг с почти 227 млрд рублей на конец 2017 года до уровня в 160-190 млрд рублей к концу 2018 года.

При этом к середине 2019 года показатель долга АФК запланирован на уровне ниже 150 млрд рублей, уточнил он.

"Система" также думает о рефинансировании долга в течение 2018 года, детали будут определяться рыночными условиями, пояснил он.

По данным на 31 декабря 2017 года, долг "Системы" на уровне корпоративного центра составил 227 млрд рублей. Этот показатель вырос более чем на 70% по сравнению с уровнем на конец 2016 года - тогда показатель долга составлял 133,3 млрд рублей. Сильный рост долга АФК обусловлен выполнением мирового соглашения с "Роснефтью" в рамках спора о реогранизации "Башнефти" - по его условиям "Система" и ее дочерняя структура "Система-Инвест" выплатили 100 млрд рублей убытка, причиненного "Башнефти" в результате реогранизации.

Для возмещения убытков корпорация использовала как собственные, так и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций, который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении.

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