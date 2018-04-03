Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: товарооборот России и Турции увеличился за год до $22 млрд

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Президент России отметил, что "это далеко не предел"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Товарооборот России и Турции, увеличившийся в прошлом году до $22 млрд, - это не предел двустороннего взаимодействия, считает президент РФ Владимир Путин.

Смотрите также

Российско-турецкие экономические отношения. Досье

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% - до $22 млрд. Убежден, что это далеко не предел", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Седьмое заседание Совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к $10 млрд с каждой стороны", - сказал президент РФ. По словам Путина, турецкие партнеры подготовили насыщенную повестку дня заседания, в рамках которого предстоит обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, наметить конкретные планы на перспективу. "Отмечу, что на Совет сотрудничества возложена важная задача - обеспечивать координацию российско-турецкого партнерства в самых различных областях на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - сказал президент РФ.

В преддверии нынешнего заседания Совета, заметил глава государства, было проведено большое количество контактов на различных уровнях, "в ходе которых открыто и конструктивно обсуждались двусторонние и международные вопросы, оперативно решались возникающие проблемы".

Путин выразил уверенность в конструктивности проходящего заседания. "Уверен, что сегодняшнее заседание пройдет в конструктивной, деловой атмосфере и отразит настрой руководства обеих стран на дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Турцией", - сказал Путин.

В состав российской делегации входят, в частности, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецпредставитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, а также восемь министров - иностранных дел Сергей Лавров, энергетики Александр Новак, экономического развития Максим Орешкин, связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сельского хозяйства Александр Ткачев, труда и социальной защиты Максим Топилин, культуры Владимир Мединский и спорта Павел Колобков. Также в переговорах участвуют начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Кроме того, в делегацию вошли главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпрома" Алексей Миллер, Росатома Алексей Лихачев, Альфа-банка Петр Авен, РФПИ Кирилл Дмитриев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Сечин, Игорь Иванович Ушаков, Юрий Викторович Миллер, Алексей Борисович Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Шугаев, Дмитрий Евгеньевич Лихачев, Алексей Евгеньевич Колобков, Павел Анатольевич Топилин, Максим Анатольевич Ткачев, Александр Николаевич Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович Орешкин, Максим Станиславович Герасимов, Валерий Васильевич Никифоров, Николай Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович Митрофанова, Элеонора Валентиновна
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
4
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
5
Депутат Госдумы заявил, что Тереза Мэй обязана извиниться перед Россией
6
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
7
Король биатлона Бьорндален уходит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости