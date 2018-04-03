Путин: товарооборот России и Турции увеличился за год до $22 млрд

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Товарооборот России и Турции, увеличившийся в прошлом году до $22 млрд, - это не предел двустороннего взаимодействия, считает президент РФ Владимир Путин.

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% - до $22 млрд. Убежден, что это далеко не предел", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Седьмое заседание Совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к $10 млрд с каждой стороны", - сказал президент РФ. По словам Путина, турецкие партнеры подготовили насыщенную повестку дня заседания, в рамках которого предстоит обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, наметить конкретные планы на перспективу. "Отмечу, что на Совет сотрудничества возложена важная задача - обеспечивать координацию российско-турецкого партнерства в самых различных областях на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - сказал президент РФ.

В преддверии нынешнего заседания Совета, заметил глава государства, было проведено большое количество контактов на различных уровнях, "в ходе которых открыто и конструктивно обсуждались двусторонние и международные вопросы, оперативно решались возникающие проблемы".

Путин выразил уверенность в конструктивности проходящего заседания. "Уверен, что сегодняшнее заседание пройдет в конструктивной, деловой атмосфере и отразит настрой руководства обеих стран на дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Турцией", - сказал Путин.

В состав российской делегации входят, в частности, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецпредставитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, а также восемь министров - иностранных дел Сергей Лавров, энергетики Александр Новак, экономического развития Максим Орешкин, связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сельского хозяйства Александр Ткачев, труда и социальной защиты Максим Топилин, культуры Владимир Мединский и спорта Павел Колобков. Также в переговорах участвуют начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Кроме того, в делегацию вошли главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпрома" Алексей Миллер, Росатома Алексей Лихачев, Альфа-банка Петр Авен, РФПИ Кирилл Дмитриев.