Российско-турецкие экономические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2018 года в Анкаре состоится очередное заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о развитии российско-турецких экономических отношений.

Правовая база

Договорно-правовая база экономического сотрудничества двух стран насчитывает порядка 20 документов, среди которых соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве (1991 год), долгосрочная программа развития торгового, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества (1997 год), соглашения о сотрудничестве в области энергетики (1997 год), о поощрении и взаимной защите капиталовложений (1997 год), по морскому транспорту (2010 год).

Динамика товарооборота в 2000-2015 годах

С начала 2000-х двусторонние экономические отношения развивались достаточно динамично. С 2002 по 2014 годы товарооборот увеличился более чем в шесть раз: с $5 млрд до $31 млрд (пик товарооборота пришелся на 2012 год - $33 млрд). В 2015 году был зафиксирован серьезный спад до $23,4 млрд, что на 25% меньше показателей предыдущего года. Россия поставила в Турцию минеральные продукты (62,8%), металлы и изделия из них (21%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,3%), продукцию химической промышленности (4,4%). Турция экспортировала продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (34,4%), машины, оборудование и транспортные средства (23,7%), текстиль и обувь (16,6%), продукцию химической промышленности (12%).

Экономические санкции 2015-2016 годов

На фоне кризиса, разразившегося после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М, Россия ввела санкции в отношении Турции.

С 1 января 2016 года был установлен временный запрет на ввоз отдельных видов турецких товаров (17 наименований, в т. ч. фрукты, овощи, цветы), прием на работу турецких граждан, выполнение компаниями из Турции отдельных работ и услуг (прежде всего в строительстве, туристическом и гостиничном бизнесе). Были прекращены чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией и введен запрет на продажу туристических туров, а также заморожены совместные проекты, в частности в сфере энергетики. Фактически было приостановлено сотрудничество по всем направлениям. По данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2016 года товарооборот сократился на 32,1% и составил $15,5 млрд (экспорт сократился на 29% до $13,4 млрд, импорт - на 47% до $2,12 млрд). При этом структура экспорта осталась прежней, а в и импорте на первое место вышли поставки машин, оборудований и транспортных средств (33,2%). Доля Турции в общем внешнеторговом обороте России снизилась в 2016 году до 3,4% (в 2015 году этот показатель составлял 4,4%).

Нормализация отношений в 2016 году

Летом 2016 года по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана отношения начали постепенно выходить из кризиса. Был отменен запрет на реализацию туров в Турцию, а также сняты ограничения на чартерные перевозки. В октябре 2016 года был разрешен ввоз в страну турецких фруктов (доля перечисленных видов фруктов в российском импорте данной группы товаров составляла: мандарины - 29,4%; апельсины - 22,7%; персики и нектарины - 28,3%; абрикосы - 80%; сливы - 13%). 9 марта 2017 года правительство РФ сняло запрет на поставки лука (14,6% от общего импорта данного вида товаров на российском рынке), цветной капусты и брокколи (0,1%), соли (4,3%), жевательной резинки (44,7%) и гвоздик (13,5%) из Турции. С 1 ноября 2017 года был разрешен ввоз турецких томатов в Россию.

В 2017 году взаимный товарооборот составил $23,36 млрд, увеличившись на 37% по сравнению с 2016 годом (экспорт возрос на 33% и составил $18,2 млрд, импорт увеличился на 57,5% до $3,4 млрд). Структура экспорта товаров в Турцию практически не изменилась. В импорте на первое место вновь вышли продовольственные товары и сельхозсырье (31,24%), обойдя импорт машин, оборудований и транспортных средств (29,8%).

Политическая нормализация между Москвой и Анкарой способствовала постепенному возобновлению не только двусторонней торговли, но и размораживанию сотрудничества в таких областях, как энергетика, газовая промышленность, атомные проекты, туризм.

Энергетика

Крупнейшим российским инвестиционным проектом в Турции является сооружение первой турецкой атомной электростанции "Аккую" (Akkuyu; в провинции Мерсин на юго-востоке Турции).

Его стоимость оценивается в $22 млрд. Межправительственное соглашение о строительстве АЭС было подписано в мае 2010 года (ратифицировано сторонами в 2010 году). Документ предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 мегаватт. Это первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей- эксплуатируй"). Заказчиком работ по созданию АЭС, а также владельцем атомной станции, включая выработанную электроэнергию, становится российская проектная компания "Аккую нуклеар" (Akkuyu Nuclear). Она была зарегистрирована в декабре 2010 года. Сейчас ее акционерами являются компании, в основном принадлежащие госкорпорации "Росатом". В октябре 2016 года "Аккую нуклеар" приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. В феврале 2017 года Турецкое агентство по атомной энергии одобрило проектные параметры площадки АЭС. Ввести первый энергоблок в эксплуатацию предполагается к 2023 году.

Сотрудничество в газовой сфере

В настоящее время Россия обеспечивает около 60% потребностей Турции в природном газе, поставляя порядка 27 млрд куб. м газа в год. Покупателями российского топлива является государственная нефтегазовая компания Botas и ряд частных компаний. Россия транспортирует газ в Турцию по газопроводу "Голубой поток", проложенному по дну Черного моря, а также по Трансбалканскому газопроводу ("западный коридор" через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию).

Продолжается реализация проекта "Турецкий поток", предусматривающего прокладку газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в западную часть Турции. Протяженность подводной части - 910 км. На сушу он выйдет в районе населенного пункта Кыйыкёй в провинции Кыркларели. Общая протяженность наземной части на территории Турции - 180 км. Проект подразумевает прокладку двух ниток трубопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год каждая (суммарная мощность 31,5 млрд кубометров). Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (пункт сдачи в районе города Ипсала на турецко-греческой границе). Межправительственное соглашение подписано 10 октября 2016 года (ратифицировано Турцией в декабре 2016 года, Россией - в январе-феврале 2017 года). Прокладка труб в Черном море началась 7 мая 2017 года. 23 июня 2017 года состоялась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода. "Газпром" планирует завершить его строительство к концу 2019 года.

Военно-техническое сотрудничество

Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела российское оружие: в 1993-1995 годах были заключены контракты на поставки 239 бронетранспортеров БТР-60 и БТР-80, 21 вертолета Ми-8 и 19 вертолетов Ми-17 (15 - в десантно-транспортном варианте, два - в транспортном, два - в санитарном). Также Россия продавала Турции автоматы АК-47, АКМ и АКМС, пулеметы ПКМ, снайперские винтовки Драгунова и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

В 2008 году Россия и Турция заключили контракт на поставки в Турцию 80 противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" и 800 ракет к ним - общей стоимостью $80 млн (данные "Рособоронэкспорта").

Летом 2017 года стало известно, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400. Сумма контракта составила 2,5 млрд рублей. Первые поставки С-400 Турции начнутся в 2019-2020 годах.

Туризм

В 2010-х Турция была одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян наряду с Египтом. По данным Федерального агентства по туризму, в 2012 году турецкие курорты посетили 2,5 млн российских туристов, в 2013 году - 3,1 млн, в 2014 году их число составило 3,3 млн. В 2015 году на отдых в Турцию приезжали 3,5 млн россиян, что стало пиком российского турпотока в эту страну. Всего на долю Турции в 2015 году пришлось 10,1% от общего количества российских туристов, выехавших за рубеж.

После введения запретов на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией и на продажу туров поток россиян в эту страну практически сошел на нет. По данным Ростуризма, в 2016 году турпоток из РФ упал более чем на 76% до 866 тыс. человек. В 2017 году ситуация изменилась: за девять месяцев Турцию посетили 3,9 млн российских туристов, что на 716% выше показателей 2016 года за аналогичный период.

Другие сферы

В РФ работает около 100 турецких строительных компаний, в частности Renaissance Construction, Холдинг Enka, фирма IC Ictas insaat. С 2013 года российская группа компаний ГАЗ и турецкая Mersa Otomativ осуществляют проект по сборке на территории Турции автомобилей "Газель". На российском рынке работают ряд совместных обувных и текстильных предприятий, например, обувная фабрика ООО "Брис-Босфор" в Новороссийске, ковровая фабрика "Меринос" в Ростове-на-Дону. В России широко представлены бренды турецкой одежды ADL (до 2011 года Adilisik), LC Waikiki , Colin's.