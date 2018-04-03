РФПИ и турецкая строительная компания MAKYOL договорились о партнерстве

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая турецкая строительная компания MAKYOL договорились о формировании партнерства для совместной реализации инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба РФПИ.

О подписании соответствующего соглашения было объявлено на полях визита Президента РФ Владимира Путина в Турцию. Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, включая дорожное строительство.

"Соглашение с MAKYOL позволит привлечь еще одного значимого партнера в существующие и новые инфраструктурные проекты. В рамках партнерства мы получаем отличную возможность использовать отраслевую экспертизу в строительстве региональных автомобильных дорог. Это дополнительно позволит ускорить темпы обновления российской инфраструктуры и создать новые объекты мирового уровня", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

MAKYOL - ведущий подрядчик Турции по строительству автомобильных дорог, метро и туннелей. По состоянию на 2018 год общий объем контрактов в портфеле проектов MAKYOL составляет более $5,3 млрд.