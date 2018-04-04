Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Китая намерены "очень скоро" опубликовать собственный список возможных мер, которые могут быть реализованы в ответ на введение США новых пошлин в отношении китайских товаров. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"У США есть свой список, у Китая есть свой список. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше", - сказал он. На вопрос о том, когда Китай объявит о новых ответных мерах в отношении США, дипломат отметил, что это произойдет в ближайшем будущем. "Очень скоро", - сказал он.

"Если говорить о том, скажутся ли эти меры на китайской экономике, то, как мы уже говорили, в торговой войне не может быть победителей. Инициатор нанесет вред другим и себе. Фактически, США понесут удар от собственных же мер", - отметил Гэн Шуан.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, Китай также понесет ущерб от торговой войны. "Полагаю, определенный эффект, конечно, будет, но Китай сможет его пережить", - резюмировал дипломат.

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не сможет путем угроз и запугивания поставить Китай на колени.

"Ни одна попытка поставить Китай на колени путем угроз и запугивания никогда не достигнет своей цели. И в этот раз она также обречена на провал", - сказал он.

"За 40 лет осуществления политики реформ и открытости Китай преодолел много периодов давления, проблем и вызовов. Однако пока мы их преодолевали, мы становились более сильными и уверенными", - указал дипломат.