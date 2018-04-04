Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не исключают дополнительных торговых мер в отношении Китая

Экономика и бизнес
4 апреля, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Отмечается, что Китай обратился в среду во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают в будущем дополнительных мер в ответ на введенные Китаем 25%-ые пошлины на 106 наименований американских товаров, которые в свою очередь стали реакцией на действия Вашингтона. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома высокого ранга.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Новые меры могут быть введены со временем, но в данный момент никаких планов нет", - цитирует его агентство Reuters.

Как отметили в Белом доме, пока не запланировано никаких значительных действий в сфере торговли в отношении КНР, о которых не было ранее объявлено. "Основное внимание уделяется реализации действий, о которых уже было объявлено", - сказал представитель американской исполнительной ветви власти.

В минувший вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25-процентных пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Кроме того, Китай обратился в среду во Всемирную торговую организацию с жалобой на упомянутые действия США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости