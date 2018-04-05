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"Русал" рассчитывает, что РФ оспорит в ВТО американские пошлины на алюминий

Экономика и бизнес
5 апреля, 10:24 UTC+3 СЫКТЫВКАР 5, апреля. /ТАСС

По словам президента компании, "внутри Америки сам процесс по защите своих интересов должны инициировать потребители, которым мы поставляем продукцию"

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СЫКТЫВКАР, 5 апреля. /ТАСС/. "Русал" рассчитывает, что Россия оспорит новые пошлины на алюминий в США через ВТО, сообщил журналистам президент компании Владислав Соловьев.

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"Рассчитываем, что Россия через механизмы ВТО будет подавать соответствующие жалобы на данное решение. Мы работаем над разными вариантами защиты интересов наших американских клиентов, но внутри Америки сам процесс по защите своих интересов должны инициировать потребители, которым мы поставляем продукцию. Я уверен, что они это сделают", - сказал он.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Россия заявила, что может оспорить решение США в ВТО.

Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 мая.

Министерство торговли США 19 марта приступило к приему заявок на исключение из списка пошлин отдельных видов металлопродукции. Заявки должны обосновать отсутствие такой продукции надлежащего качества или в достаточном количестве на внутреннем рынке США. Ведомство ожидает около 4,5 тыс. таких заявок. На принятие решений по ним отводится 90 дней.

К 22 марта порядка 200 американских компаний подали такие заявки. министерство торговли США пытается "минимизировать" возможные негативные последствия введения новых пошлин для американских импортеров, заявлял глава ведомства Уилбур Росс.

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