"Роснефть" обогнала "Лукойл" и "Газпром" по капитализации

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Капитализация "Роснефти" в ходе торгов на Московской бирже в четверг к 13:20 мск поднялась на 1,66% и достигла 3 трлн 441,8 млрд рублей, что выше капитализации "Лукойла" (3,375 трлн рублей) и "Газпрома" (3,338 трлн рублей). В частности, в четверг акции "Лукойла" на Мосбирже к 13:20 подорожали на 0,75%, до 3 тыс. 968,5 рубля за одну бумагу, акции "Газпрома" в это же время поднялись в цене на 0,59%, до 141,01 рубля, а цена акций "Роснефти" выросла на 1,61%, до 324,75 рубля за шт.

До этого капитализация "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже 28 марта достигла 3,324 трлн рублей, превысив капитализацию "Газпрома" (3,31 трлн рублей) и "Роснефти" (3,266 трлн рублей).