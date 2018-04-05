Китай оспорил в ВТО новые пошлины США по американскому Закону о расширении торговли

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Китайские власти инициировали разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия, которые были предприняты Вашингтоном "из соображений национальной безопасности" по 232-й статье Закона о расширении торговли США. Об этом заявило в четверг министерство коммерции КНР.

"Подобные действия Вашингтона противоречат общепринятым толерантным принципам многосторонних торговых отношений, серьезно нарушая правила ВТО, а также являются несоблюдением обязательств США по снижению торговых барьеров. <...> Китаю не остается ничего иного, кроме как инициировать процесс разбирательства ради правомерной защиты собственных интересов", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения Соединенными Штатами пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года], подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров .

232-я статья Закона о расширении торговли от 1962 года позволяет президенту США устанавливать торговые барьеры в отношении других государств, если это "оправдано интересами национальной безопасности".