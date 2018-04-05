В сделке с НМТП, отмененной с арестом Магомедовых, не было антимонопольных нарушений

МОСКВА, 5 апреля./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба, одобрившая в феврале ходатайство структуры "Транснефти" о получении контроля над Новороссийским морским торговым портом (НМТП), не нашла нарушений антимонопольного законодательства в этой сделке при ее рассмотрении зимой, сказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

После ареста 31 марта совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в крупном хищении "Транснефть" заявила о приостановке переговоров о покупке у "Суммы" доли в НМТП. Однако интерес "Транснефти" к активу сохраняется, заявил 3 апреля официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин 3 апреля.

"Группа Транснефть и группа "Сумма" имеют наше разрешение (по НМТП - прим. ТАСС). ФАС свою работу на этом закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Поэтому те, кто хотел участвовать в этой сделке, могут как угодно решать. С точки зрения конкурентного законодательства, для нас [ситуация] не изменилась",- сказал журналистам Артемьев.

Однако для для участников сделки она изменилась, считает глава антимонопольной службы. "Я никак не воспринял эту новость (об аресте совладельцев группы "Сумма" - прим. ТАСС). Мы дали свое согласие, и все", - сказал Артемьев.

В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат "Транснефти" и группе "Сумма". Отдельно "Транснефть" через "дочку" ("Транснефть-Сервис") контролирует еще 10,5%, "Сумма" - 2,75%, еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".