Магазины будут готовы к запуску tax free в России лишь с 15 апреля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организации розничной торговли готовы к запуску в России в пилотном режиме системы tax free только с 15 апреля, говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности РФ Виктора Евтухова (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Евтухов заявлял, что уже с 10 апреля граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в ряде российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу. При этом он рассчитывает, что по всей стране tax free заработает уже к концу 2018 года.

"Принять к сведению информацию организаций розничной торговли о готовности к запуску пилотного проекта tax free с 15 апреля", - говорится в документе. Минпромторгу, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено до 13 апреля подготовить разъяснения по вопросам возврата товаров, приобретенных в рамках системы tax free.

Также до 13 апреля участники проекта должны подготовить информационные буклеты о системе tax free для покупателей на трех языках - русском, английском и китайском.

Как сообщили ТАСС в пресс-службах Внуково и Шереметьево, в аэропортах tax free начнет работать с 10 апреля.

Комментарием Минпромторга агентство пока не располагает.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным - 10-12%.

Для возврата денег иностранные граждане должны будут предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.