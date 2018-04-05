ВТО получила запрос КНР на проведение консультаций с США по тарифам на китайские товары

ЖЕНЕВА, 5 апреля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) получила запрос Китая о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах, введенных Вашингтоном на ряд китайских товаров. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВТО.

Отмечается, что "Китай запросил консультации с Соединенными Штатами в рамках механизма разрешения споров по тарифным мерам в отношении некоторых китайских товаров", и "эта просьба была распространена среди членов ВТО 5 апреля". Как отмечает пресс-служба, КНР исходит из того, что введенные США тарифы превышают взятые на себя Вашингтоном обязательства в рамках организации.

Просьба о консультациях означает официальное инициирование спора в ВТО, пояснили в организации. Консультации "дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без перехода к дальнейшему разбирательству". Если консультации не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней Китай получит право попросить о создании панели арбитров, указывает пресс-служба.

Ранее в четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года].

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.