Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Siemens начнет доставку турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чеченской республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens начнет доставку газовых турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов, процесс доставки оборудования займет 2 недели, сообщил журналистам глава строящего станцию "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.

"Все зависит от того, когда лед сойдет. Они уже в Санкт-Петербурге, турбины. Их везти - недели две. Как только позволит погода, их повезет Siemens", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приобретет у германского концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС общей мощностью до 360 МВт.

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чеченской республике, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.

Ранее наблюдательный совет "Совета рынка" утвердил замену оборудования на Грозненской ТЭС с парогазовой установки на газотурбинную. Объем инвестиций в строительство Грозненской ТЭС должен составить 25 млрд рублей.

Строительство первой тепловой электростанции началось в феврале в Грозном. Тепловая электростанция является инвестиционным проектом "Газпрома". Грозненская ТЭС станет первым крупным объектом Чечни, включенным в Единую энергетическую систему России.

Первый пробный этап электростанции планируется запустить в начале первой половины 2018 года. Закладка капсулы под строительство Грозненской ТЭС состоялась 29 апреля 2014 года. Работы на площадке приостановили из-за финансовых трудностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости