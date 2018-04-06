Акции "Русала" и EN+ на Мосбирже упали на 10-20% после попадания в санкционный список США

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Акции компаний "Русала" и EN+ на Мосбирже упали на более чем 10-20% после того как США ввели санкции в отношении этих компаний, свидетельствуют данные торгов.

В частности, максимальное снижение акций "Русала" составило 12,2% или до 30,2 рубля за бумагу. Глобальные депозитарные расписки (GDR) EN+ на торгах Московской бирже снижались на 22,2% или до 553 рублей за GDR.

Ранее США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В черный список американского минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга. Как отметила во время брифинга представитель администрации США, ряд фигурантов подозревается в незаконной деятельности.