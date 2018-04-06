Левин: точка невозврата в вопросе о блокировке Telegram в РФ еще не пройдена

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Точка невозврата в вопросе о возможной блокировке Telegram в РФ еще не пройдена, администрации мессенджера надо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя подачу Роскомнадзором соответствующего иска в суд.

"Считаю, что в этом деле точка невозврата еще не пройдена. Администрации Telegram необходимо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором и найти решение в интересах пользователей", - сказал парламентарий. "При том, что большинство пользователей данного сервиса проживает вне Российской Федерации, речь в любом случае идет об интересах миллионов наших граждан", - добавил он.

Левин пояснил, что обращение Роскомнадзора в суд связано с невыполнением администрацией мессенджера действующего законодательства. "В данной ситуации надзорная служба действует в рамках своих полномочий", - подтвердил он.

"Конституционное право на тайну переписки незыблемо, но предоставление доступа к информации по решению суда - это долг законопослушных граждан и бизнеса", - напомнил глава комитета Госдумы. Он вновь призвал руководство и собственников Telegram действовать в интересах пользователей их сервиса.

История вопроса

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Иск был подан в связи с тем, что Telegram не предоставил в установленный срок ответ по вопросу передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.