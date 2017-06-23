Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

У ведомства есть реестр, где, согласно закону "Об информации, должны быть зарегистрированы все распространители информации — блоги, соцсети, мессенджеры, сайты — аудитория которых составляет более 3 тыс. уникальных пользователей в сутки. Это требование действует еще с 1 августа 2014 года.

За отказ зарегистрироваться в реестре, в России уже были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry. Китайское приложение WeChat также попало под блокировку, но затем зарегистрировалось в Роскомнадзоре, после чего ограничения были сняты. То же самое произошло с мессенджером Imo, который был разблокирован 22 июня.

"С точки зрения действующего законодательства, если Павел Дуров не выполнит требование Роскомнадзора, он (мессенджер — Прим. ТАСС) должен быть заблокирован, — указал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. — Никаких изъятий персонально для Telegram в действующем праве нет".