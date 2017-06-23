Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом к Павлу Дурову с требованием зарегистрировать Telegram в качестве распространителя информации. Если реакции на письмо не будет, "Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения", — отметил Жаров.
Александр Жаров констатировал, что других вариантов просто не осталось, "все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны". По его словам "практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации", но ответа не получает.
В свою очередь, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что форма публичного обращения была выбрана из уважения менеджерам Telegram.
У ведомства есть реестр, где, согласно закону "Об информации, должны быть зарегистрированы все распространители информации — блоги, соцсети, мессенджеры, сайты — аудитория которых составляет более 3 тыс. уникальных пользователей в сутки. Это требование действует еще с 1 августа 2014 года.
За отказ зарегистрироваться в реестре, в России уже были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry. Китайское приложение WeChat также попало под блокировку, но затем зарегистрировалось в Роскомнадзоре, после чего ограничения были сняты. То же самое произошло с мессенджером Imo, который был разблокирован 22 июня.
"С точки зрения действующего законодательства, если Павел Дуров не выполнит требование Роскомнадзора, он (мессенджер — Прим. ТАСС) должен быть заблокирован, — указал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. — Никаких изъятий персонально для Telegram в действующем праве нет".
Если Telegram предоставит сведения для включения в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней. "Закон Яровой" также обязывает компании использовать только сертифицированные в России средства кодирования и шифрования трафика.
Павел Дуров неоднократно подчеркивал, что при разработке мессенджера приоритетом была защищенность информации пользователей. Дуров убежден, что сотрудничество с полицией и спецслужбами по вопросам терроризма поставит под удар личную переписку всех законопослушных граждан. "В российских условиях доступ правоохранителей к личной переписке граждан приведет к возникновению черного рынка личных данных, на котором можно будет за плату "прослушать" любого россиянина", — заявлял он в публичном обращении.
Кроме того, Дуров уже давал понять, что российский рынок не очень важен для Telegram. Российская аудитория мессенджера, по некоторым оценкам, составляет 6 млн пользователей, мировая — более 100 млн. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что Дуров вряд ли пойдет уступит Роскомнадзору: "Думаю, что он не пойдет на компромиссы, и не будет давать возможность каким-либо спецслужбам или неизвестным третьим лицам вмешиваться в работу сервиса".
Такое развитие событий весьма вероятно. "Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", — предупредил Жаров в своем письме. Если руководство Telegram и в этот раз не отреагирует на обращение, его web-версия может быть занесена в список запрещенных ресурсов. Кроме того, власти могут потребовать удалить приложение из App Store и Google Play, лишая пользователей возможности скачать мессенджер или его обновленную версию.
Однако в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) считают, что полная блокировка сервиса невозможна. "Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore — в случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)", — пояснили в организации, добавив, что также возможны проблемы с обновлениями.
В РАЭК также сказали, что администрация Telegram уже приняла меры для обхода блокировки: "В новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения)".