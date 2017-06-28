Эксперты считают, что Дуров исполнил требования Роскомнадзора только формально

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Эксперты телекоммуникационной отрасли РФ выразили мнение, что ответ создателя Telegram Павла Дурова Роскомнадзору является лишь формальным исполнением требований ведомства.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что ситуация вокруг мессенджера так и не разрешилась. "Непонятность ситуации заключается в том, что, зарегистрировавшись как ОРИ (организатор распространения информации - прим. ред.), организация должна выполнять условия законов РФ. В своем же посте Дуров говорит о том, что он не будет исполнять законов, которые у нас работают. Поэтому, в принципе, ничего не случилось, ничего не произошло", - сказал Мариничев ТАСС.
Советник президента по интернету Герман Клименко охарактеризовал ситуацию как "издевательство". "История Дуров - РКН (Роскомнадзор - прим. ред.) точно описывается фразой "По форме верно, а по сути издевательство", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Как сообщил ТАСС директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин, "ответ Павла Дурова лучше, чем тотальное бойкотирование, и это можно назвать компромиссным вариантом". "Однако нежелание исполнять российские законы в будущем выглядит как бомба замедленного действия", - сообщил он.
Ранее в среду Дуров согласился на включение Telegram в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников, о чем сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Однако при этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".