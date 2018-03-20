Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор во вторник дал мессенджеру Telegram 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании, а опрошенные ТАСС пользователи и эксперты сомневаются в возможной блокировке Telegram в России и надеются, что конфликт будет урегулирован.

Новой волне дискуссии о судьбе одного из самых популярных мессенджеров в России, создатель которого эмигрировал из страны, способствовало также решение Верховного суда РФ, отклонившего 20 марта иск руководства мессенджера Telegram против ФСБ. Дуров оспаривал приказ службы, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Один из аргументов органов безопасности - борьба с террористами, которые, по данным ФСБ, используют мессенджер как канал связи.

Пресс-служба Роскомнадзора распространила заявление, согласно которому, в случае невыполнения в течение 15 суток требований по предоставлению ключей, ведомство направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

В свою очередь основатель Telegram в своем Twitter заявил, что мессенджер сохранит политику конфиденциальности переписки пользователей, несмотря на угрозы возможной блокировки. "Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь", - написал он.

Минкомсвязь не видит причин для исключений

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил журналистам, что не видит причин делать исключения для мессенджера Telegram при исполнении российского законодательства. Никифоров считает решение Верховного суда о предоставлении мессенджером ключей для расшифровки сообщений органам безопасности обязательным для исполнения.

По его словам, "решения судов в комментариях не нуждаются, они являются безусловными для исполнения на территории РФ". Министр уточнил, что основатель Telegram Павел Дуров не обращался в Минкомсвязь за консультациями по этому вопросу.

Куда уйдут Telegram-каналы

В редакции крупных Telegram-каналов усомнились, что мессенджер действительно будет заблокирован на территории России.

"Мы не верим в блокировку Telegram, скорее отдельные чиновники таким образом пытаются повысить свои акции в период ротации в правительстве. Telegram будет работать, миллионы болельщиков будут его использовать на чемпионате мира по футболу. Наш канал работает на площадке Telegram, и ее менять не собирается", - сказали ТАСС в редакции канала "Незыгарь" (155,4 тыс. подписчиков).

В редакции канала "Караульный" (57,1 тыс. подписчиков) полагают, что ФСБ получит ключи шифрования в судебном порядке и блокировки не будет, "а вот следить за языком придется".

"Если в России заблокируют Telegram, это будет, конечно же, нехорошо. Но, во-первых, у наших людей развита смекалочка, и они смогут продолжать нас читать даже из-под блокировки. А во-вторых, "телеграмный" формат подачи информации интересен аудитории, а значит, контент найдет своего потребителя и на других площадках", - сказал ТАСС руководитель проекта Mash Никита Могутин (222 тыс. подписчиков).

Цифровой гигиене быть

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказался в поддержку Telegram. По его мнению, мессенджер "достаточно популярен, комфортен, удобен и стабилен".

"Шифрование - это такой обязательный залог успеха нормального, комфортного существования в новой реальности, поэтому требовать от сервисов предоставления ключей для того, чтобы там можно было что-то читать, дешифровывать, на мой взгляд, не совсем корректная постановка задачи. Это ставит под сомнение просто сам факт недоступности личной переписки, телефонных разговоров", - сказал интернет-омбудсмен.

Он напомнил, что нет ни одного из крупных цифровых продуктов, которые бы не использовали шифрование. "Много вопросов, и я не думаю, что этот тренд правильный, позитивный, даже если он аргументирован достаточно таким благим начинаем - борьбой с терроризмом", - сказал Мариничев.

История вопроса

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что членами международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В частности, по информации ведомства, Telegram использовался для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 15 человек.

ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа от Telegram не последовало. В октябре прошлого года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос спецслужбы. Несмотря на попытку обжалования со стороны компании, которая готова была предоставить ФСБ расшифрованную переписку, но не ключи дешифрования, штраф был признан законным.

В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

20 марта Верховный суд России иск отклонил. Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев сообщил ТАСС, что решение суда о законности приказа ФСБ пока не вступило в силу, поскольку принято судом в первой инстанции. Он добавил, что компания намерена обжаловать решение.