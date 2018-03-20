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Telegram с лета 2017 года не получал новых запросов ФСБ о ключах для расшифровки сообщений

Общество
20 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Юрист компании отметил, что не может сказать, как будет действовать руководство мэссенджера в случае их получения

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Telegram с лета 2017 года не получал новых запросов о ключах для расшифровки сообщений от ФСБ, и план действий при их поступлении неизвестен. Об этом ТАСС сообщил юрист Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера в иске в Верховный суд.

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"Новых запросов с лета 2017 года от ФСБ нам не поступало, мне неизвестно, как будет действовать компания в случае их получения", - сказал юрист.

Ахметгалиев уточнил, что ранее мессенджер был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи к расшифровке ряда сообщений. "Мне неизвестно, уплачен ли штраф. Это вопрос к руководству компании", - заявил юрист.

Верховный суд во вторник отклонил иск Telegram к ФСБ России. Компания Telegram Messenger LLP просила Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал эту компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

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