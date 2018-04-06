Минтранс не считает санкции США помехой распространению системы "Платон" за рубежом

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Включение совладельца оператора системы "Платон" Игоря Ротенберга в новый санкционный список США не препятствует распространению системы за рубежом и экспорту российских транспортных технологий, заявил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих. "Платон" - это государственная система, российская разработка, российская компонентная база. Никаких влияний мы не ожидаем, - сказал он. - Те, с кем мы активно работаем по этому направлению, наши партнеры на востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров и к вопросам включения в разные санкционные режимы, поэтому мы с ними продолжим работу в таком же разумном режиме".

В пятницу совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" - оператора системы "Платон" - Ротенберг был включен в новый американский санкционный список наряду с другими российскими предпринимателями и подконтрольными им компаниями. Их активы под юрисдикцией США будут заморожены, гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения. За сотрудничество с включенными в список россиянами и компаниями США могут распространять свои санкции и на иностранные лица и предприятия.