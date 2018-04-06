Глава ВТБ считает, что санкции США являются результатом непонимания намерений России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает расширение санкций США результатом непонимания Вашингтоном политики России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала CNN.

"Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого в отношении США, американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками, инвесторами. Я наказан, потому что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Это очень печально, показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства", - сказал он, отметив, что не поддерживает зеркальные меры со стороны правительства РФ.

"Моя работа в основном в России, дела моего банка на 90% в России. Так что я продолжу вести свои дела, дела своего банка, и я приложу все усилия, чтобы работать с инвесторами со всего мира", - заключил Костин.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит Рособоронэкспорту, также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

До 5 июня американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.