Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме заявили, что США не хотят торговой войны с Китаем

Экономика и бизнес
6 апреля, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, апреля. /ТАСС

Вашингтон намерен добиться честной и свободной торговли, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят вступать в торговую войну с Китаем, Вашингтон намерен добиться честной и свободной торговли. Об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Мы не хотим доводить до этого (до торговой войны с Китаем - прим. ТАСС). Президент [США Дональд Трамп] хочет, чтобы мы шли к честной, свободной и открытой торговле", - сказала она, комментируя намерение США ввести пошлины на китайские товары.

"Это то, что сделал сам Китай, а президент Трамп пытается исправить, - подчеркнула она. - Мы продолжаем оказывать давление на Китай, чтобы прекратить использование им незаконных и нечестных торговых методик, которые он применял десятилетиями". В Белом доме при этом уверены в способности американского лидера вести переговоры с Пекином.

Общаясь в пятницу с журналистами в Белом доме, глава Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу заявил, что сейчас США и КНР не ведут торговую войну. По его словам, возникший спор можно разрешить в ближайшие три месяца, однако Вашингтон действительно готов принять меры по отношению к китайскому импорту.

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сандерс, Сара
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
7
Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости