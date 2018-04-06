В Белом доме заявили, что США не хотят торговой войны с Китаем

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят вступать в торговую войну с Китаем, Вашингтон намерен добиться честной и свободной торговли. Об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не хотим доводить до этого (до торговой войны с Китаем - прим. ТАСС). Президент [США Дональд Трамп] хочет, чтобы мы шли к честной, свободной и открытой торговле", - сказала она, комментируя намерение США ввести пошлины на китайские товары.

"Это то, что сделал сам Китай, а президент Трамп пытается исправить, - подчеркнула она. - Мы продолжаем оказывать давление на Китай, чтобы прекратить использование им незаконных и нечестных торговых методик, которые он применял десятилетиями". В Белом доме при этом уверены в способности американского лидера вести переговоры с Пекином.

Общаясь в пятницу с журналистами в Белом доме, глава Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу заявил, что сейчас США и КНР не ведут торговую войну. По его словам, возникший спор можно разрешить в ближайшие три месяца, однако Вашингтон действительно готов принять меры по отношению к китайскому импорту.

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.