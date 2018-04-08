Эксперт: тенденция чрезмерного потребления в США ведет страну к политике протекционизма

БОАО /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Американские власти планируют прибегнуть к протекционистским мерам в отношении других стран в силу собственного глубинного противоречия - чрезмерного роста внутреннего потребления. Об этом заявил в воскресенье Генеральный секретарь Азиатского экономического форума в Боао Чжоу Вэньчжун.

"Проблема главным образом кроется в том, что США продолжают наращивать потребление [несмотря на увеличивающийся дефицит торговли], одновременно происходит снижение доли их золотовалютных резервов по отношению к ВВП. <…> Посмотрите: американцы составляют 4,4% от всего населения планеты, и в то же время на них приходится порядка 22% от объема потребления всех благ в мире", - отметил он.

Эксперт пояснил, что наращивание импорта и увеличение дефицита во внешней торговле Соединенных Штатов при такой тенденции - нормальное явление, и винить в этом другие государства совершенно неправильно. "Способен ли протекционизм решить эту насущную проблему США, когда они сами ее создали? <…> Многие американские бизнесмены и ученые указывают на нелогичность действий [американского президента Дональда] Трампа, <…> который, возможно, много размышлял о внутренних вопросах своей страны, и в ходе предвыборной кампании сделал довольно много обещаний [о защите интересов национальных производителей]", - заявил Чжоу Вэньчжун.

Он напомнил, что за Трампа проголосовали многие фермеры Соединенных Штатов, разочаровавшиеся в политике администрации бывшего американского президента Барака Обамы. "Напомню, что на сельхозпродукцию приходится значительная доля импорта КНР из США, и уже сейчас жители аграрных американских регионов выражают недовольство по поводу торговых трений с Китаем. Вашингтон объявил о намерении ввести пошлины, мы ответили тем же", - резюмировал Чжоу Вэньчжун. Эксперт подчеркнул, что протекционизм может обернуться для Трампа падением рейтинга популярности в его собственной стране.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.