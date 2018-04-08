Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа: не следует сомневаться в готовности США ввести торговые меры против КНР

Экономика и бизнес
8 апреля, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Американская сторона хочет от Китая "справедливой и взаимовыгодной торговли", сказал Питер Наварро

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Заявления Вашингтона о планах ввести ограничения в отношении Китая в сфере торговли следует воспринимать серьезно, это не просто тактика ведения переговоров. Об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

Ему был задан вопрос о том, следует верить заявлениям администрации США о готовности ввести пошлины в отношении товаров из КНР или речь идет лишь о тактике с целью добиться от Пекина уступок. "Это и то, и то", - ответил он. Наварро пояснил, что администрация начала применять план, "включающий как пошлины, так и ограничения на инвестиции". "Мы действуем очень взвешенно, и эти пошлины будут введены, а ограничения на инвестиции будут реализованы", - подчеркнул он.

"В то же время идет обсуждение с китайской стороной с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина", - констатировал Наварро. Он подчеркнул, однако, что речь не идет лишь о "тактике ведения переговоров". "Что мы хотим от Китая, так это справедливой и взаимовыгодной торговли", - заверил Наварро.

"Ущерб составляет порядка нескольких миллиардов долларов в день", - сказал помощник Трампа. По его словам, с учетом наличия торгового дефицита между странами, США "теряют силы и деньги в то время, как экономика США выросла с $1 трлн до $12 трлн сегодня".

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости