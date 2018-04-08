Помощник Трампа: не следует сомневаться в готовности США ввести торговые меры против КНР

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Заявления Вашингтона о планах ввести ограничения в отношении Китая в сфере торговли следует воспринимать серьезно, это не просто тактика ведения переговоров. Об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Ему был задан вопрос о том, следует верить заявлениям администрации США о готовности ввести пошлины в отношении товаров из КНР или речь идет лишь о тактике с целью добиться от Пекина уступок. "Это и то, и то", - ответил он. Наварро пояснил, что администрация начала применять план, "включающий как пошлины, так и ограничения на инвестиции". "Мы действуем очень взвешенно, и эти пошлины будут введены, а ограничения на инвестиции будут реализованы", - подчеркнул он.

"В то же время идет обсуждение с китайской стороной с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина", - констатировал Наварро. Он подчеркнул, однако, что речь не идет лишь о "тактике ведения переговоров". "Что мы хотим от Китая, так это справедливой и взаимовыгодной торговли", - заверил Наварро.

"Ущерб составляет порядка нескольких миллиардов долларов в день", - сказал помощник Трампа. По его словам, с учетом наличия торгового дефицита между странами, США "теряют силы и деньги в то время, как экономика США выросла с $1 трлн до $12 трлн сегодня".

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.