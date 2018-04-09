Британский регулятор временно приостановил торги ценными бумагами En+ Олега Дерипаски

ТАСС, 9 апреля. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило операции с депозитарными расписками (GDR) группы En+ Олега Дерипаски, сообщается на ленте раскрытия информации Лондонской биржи. Данная мера действует с 08:00 по лондонскому времени 9 апреля.

Группа En+, как и сам Олег Дерипаска, и другие его активы ("Русал", "Группа ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины") попали в санкционный список минфина США.

В настоящее время компания оценивает воздействие санкций и обещает предоставить дальнейшую информацию после консультаций с юристами.

Московская биржа ввела в отношении акций "Русала" режим дискретного аукциона - специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи обрушились на 30%, до 19,8 руб. за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. Максимальное падение достигало 47%, когда цена снижалась до 15,04 руб. за бумагу.

Минфин США разъяснил, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг En+, "Русала" и "ГАЗа". До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные с этими и другими компаниями из списка.