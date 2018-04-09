Мосбиржа: листинг бумаг En+ и "Русала" зависит от позиции эмитента и банка-депозитария

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Решение о листинге бумаг компаний En+ и "Русал", подконтрольных подпавшему под санкции США Олегу Дерипаске, зависит от самих компаний и банков-депозитариев, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Московской биржи.

"На Московской бирже торгуются иностранные акции - UС RUSAL Plc и En+ Group Plc (эмитент депозитарных расписок - Citibank N.A. (NYC)), имеющие первичный листинг на иностранных биржах. Листинг этих ценных бумаг на Московской бирже зависит от позиции эмитентов, решения банка-депозитария", - сообщила пресс-служба.