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Мосбиржа: листинг бумаг En+ и "Русала" зависит от позиции эмитента и банка-депозитария

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:04 UTC+3

Компании подконтрольны подпавшему под санкции США бизнесмену Олегу Дерипаске

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Решение о листинге бумаг компаний En+ и "Русал", подконтрольных подпавшему под санкции США Олегу Дерипаске, зависит от самих компаний и банков-депозитариев, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Московской биржи.

"На Московской бирже торгуются иностранные акции - UС RUSAL Plc и En+ Group Plc (эмитент депозитарных расписок - Citibank N.A. (NYC)), имеющие первичный листинг на иностранных биржах. Листинг этих ценных бумаг на Московской бирже зависит от позиции эмитентов, решения банка-депозитария", - сообщила пресс-служба.

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